التلفزيون السوداني: لجنة الأمن والدفاع تحبط محاولة انقلابية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA ذكر التلفزيون السوداني نقلا عن لجنة الأمن والدفاع اليوم الخميس أنه جرى الكشف عن محاولة انقلابية. ولجنة الأمن والدفاع جزء من المجلس العسكري الحاكم. إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يستعد لنقل السعودية من قائمة غسل الأموال السوداء الى الرمادية الكتلة البرلمانية لحزب الله: العقوبات الأمريكية تماد في العدوان على لبنان

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