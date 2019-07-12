ثغرة أمنية تسمح بالتنصت على مكالمات «ساعة آبل»

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

اضطرت شركة آبل إلى إيقاف تشغيل تطبيق ساعة آبل ”Walkie Talkie“ الخاص بها؛ لقيامها بإصلاح ثغرة أمنية تمكّن الآخرين من التنصت على مكالمات مستخدمي التطبيق من خلال هاتف آيفون آخر، وفقًا لموقع ”بيزنس انسايدر“.

ويسمح تطبيق ”Walkie Talkie“ لشخصين لديهما ساعات آبل بإضافة بعضهما للتطبيق ثم الدخول في محادثة صوتية.

Advertisements

ولم تقدم آبل سوى القليل من التفاصيل حول طبيعة هذا الخلل بالتطبيق، لكنها قالت إنه يمكن أن ”يسمح لشخص ما بالتنصت عبر آيفون عميل آخر دون موافقته“.

وأخبرت آبل موقع ”TechCrunch“ أنها أوقفت التطبيق بعد علمها بالثغرة الأمنية. وقالت الشركة إنها لم تجد أي دليل على أن الثغرة قد تم استغلالها، واعتذرت عن أي إزعاج للعملاء.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من كشف أحد الباحثين عن ثغرة أمنية في تطبيق الفيديو ”Zoom“ على أجهزة ”ماك“، مما جعل المستخدمين عرضة لتنشيط كاميرات الويب الخاصة بهم عن بُعد.

وقالت شركة ”Zoom“ في اليوم التالي، إنها بدأت في طرح إصلاح للثغرة، ولكن أبل قامت أيضًا بهدوء بإصدار تحديث أدى إلى إزالة خوادم الويب المخبأة الموضوعة على أجهزة المستخدمين بواسطة ”Zoom“ والتي كانت سببًا في حدوث الثغرة.