غوتيريش يدين الغارات الجوية التي تستهدف المستشفيات في سوريا

وأشار غوتيريش في بيانه إلى أن "الضربات الجوية الأخيرة استهدفت منشآت طبية كان موجود فيها أطباء ومسعفون بالإضافة إلى مدنيين أبرياء".
وأضاف البيان الأممي أن "العديد من تلك المنشآت تعرض للقصف الأربعاء، بينها مستشفى في معرة النعمان الذي يعد أحد أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة وكان تم إعطاء إحداثياته إلى الأفرقاء المتحاربين".
كما شدد البيان على أن "من يرتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسب".
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