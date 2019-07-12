دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تقدم هواتف الأيفون في 2020 بنتوء في الشاشة مميز بحجم أصغر ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد المحلل Ming-Chi Kuo على أن ابل تستعد لإجراء تغيير في تصميم النتوء العلوي في هواتف الأيفون المقرر إطلاقها في 2020، حيث تقدم ابل النتوء الذي يضم الكاميرة الأمامية بحجم أصغر.

طرأ الكثير من التغيير في تصميم الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، حيث تحول عمالقة تصنيع الهاتف من تطوير تصميم بنتوء أصغر في الهواتف الذكية، إلى تصميم ثقب الشاشة، وأيضاً تصميم منزلق أو منبثق للكاميرة الأمامية لدعم عرض بكامل الشاشة، إلا أن شركة ابل مستمرة في دفع إصدارتها الجديدة بتصميم كبير في نتوء الشاشة.

وفي تفاصيل جديدة كشف عنها المحلل Ming-Chi Kuo أكد على أن ابل في طريقها لتغيير تصميم النتوء العلوي في الشاشة ليكون بحجم أصغر في إصدارات 2020 من هواتف الأيفون.

ولقد قدمت ابل تصميم نتوء الشاشة للمرة الأولى في هاتف iPhone X خلال عام 2017، وهو التصميم المتوقع أيضاً لإصدارات 2019 من هواتف الأيفون، حيث يضم هذا النتوء نظام وإعدادات TrueDepth في الكاميرة الأمامية، والتي تدعم رسم تخطيط ثلاثي الأبعاد لتقنية التعرف على الوجه، وهو السبب الرئيسي لإختيار النتوء المميز بالحجم الكبير، إلا أن توقعات Kuo تشير إلى أن ابل وجدت التصميم الذي يدعم تقنية الكاميرة الأمامية لكن مع حجم أصغر.

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كما تشير توقعات Kuo إلى أن ابل تعمل على تطوير التصميم وتقنية الكاميرة الأمامية لإزالة النتوء بشكل كامل من الشاشة، ودمج مستشعر الكاميرة أسفل الشاشة في الإصدارات المستقبلية من هواتف الأيفون.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن ابل تتجه للتحويل إلى مستشعر البصمة المدمج في الشاشة على غرار هواتف OnePlus 7 Pro وHuawei P30 Pro، على أن تأتي ميزة إستشعار البصمة في الشاشة إلى جانب تقنية التعرف على الوجه Face ID في إصدارات الأيقون المستقبلية.

المصدر

هذا الموضوع ابل تقدم هواتف الأيفون في 2020 بنتوء في الشاشة مميز بحجم أصغر ظهر على التقنية بلا حدود.