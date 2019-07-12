فيديو.. عراقيون يهتفون باسم صدام حسين في بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Def. Min. Gen. Youssef Abu Taleb (L) w. Iraqi Pres. Saddam Hussein. (Photo by Thomas Hartwell/The LIFE Images Collection/Getty Images) انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لعشرات المواطنين العراقيين، وهم يهتفون باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وبحسب معلومات حصلت عليها RT، فإن "الفيديو لمجموعة مواطنين في منطقة الدولعي ذات الأغلبية السكانية الشيعية"، ووفقا لهذه المعلومات، فإنهم تظاهروا احتجاجا على هدم القوات الأمنية لبعض المحال في أسواق المنطقة. شاهد أيضا.. كردستان تسمح لأبناء المحافظات العراقية بتملك السيارات من Sky News Arabia انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي سوريا.. تقدم بتشكيل اللجنة الدستورية أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عن تقدم ملموس بشأن تشكيل لجنة دستورية. تصريحات المسؤول الدولي جاءت عقب محادثاته مع مسؤولين في العاصمة السورية، بينهم وزير الخارجية وليد المعلم. سكاي نيوز عربية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.