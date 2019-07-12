شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تضبط سيرفرات داعش للتغطية الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز المخابرات العراقى، الأربعاء، ضبط 142 جهازاً كان تنظيم "داعش" يستعملها للتغطية الإعلامية، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى. وذكر الجهاز فى بيان أن "جهاز المخابرات الوطنى تمكن من الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم داعش الإرهابى يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية فى شوارع ‫‫الموصل‬ وتلعفر وباقى مناطق محافظة نينوى". وأضاف أن "استعمال هذه الأجهزة جاء لبث الجرائم التى كانوا يرتكبونها بحق المواطنين تخويفاً وإرهاباً لهم".

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