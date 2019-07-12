المجلس العسكري: نعمل لحماية الأمن القومي

أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه "لا اتجاه للتفريط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ حيث يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل، فضلًا عن أهميته في إحداث التغيير السياسي بالبلاد".

جاء ذلك خلال لقاء دقلو بضبط جهاز الأمن بمباني رئاسة الجهاز، حسبما أوردت شبكة الشروق السودانية.

وأكد دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أن المنظومة الأمنية في السودان تعمل بتنسيق وتناغم تام بين كافة مكوناتها خدمة لأهداف الأمن القومي في كافة ميادين العطاء سلمًا وحربًا، وأنهم في المجلس أكثر حرصا على الشفافية ومحاسبة كل من يقترف أي جرم يطال أمن البلاد وصولًا إلى بناء دولة القانون في السودان.

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