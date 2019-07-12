شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة فرنسية تشيد بنجاح السعودية فى الترويج لموسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت مجلة لوبوان الفرنسية بنجاح المملكة العربية السعودية فى حملة العلاقات العامة الخاصة بحفل كان من المقرر أن تشارك فى إحياءه المغنية العالمية نيكى ميناج، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وأضافت أن أصداء الإعلان عن قدوم المغنية نيكى ميناج للمملكة ومن ثم إلغاء قدومها قد ساهم فى الدعاية وتسويق موسم جدة، والذى يعكسه التفاعل الكبير فى وسائل التواصل الاجتماعى حول مشاركة المغنية الأمريكية.

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وتحدثت عن إنشاء هيئة الترفيه وأهدافها، مذكرة بقدوم عدد من المغنين العالميين وإقامتهم حفلات غنائية مثل: ماريا كارى، وإنريكى إجليسياس، وشون بول، ودافيد جوتا، وفرقة بلاك آيد بيز.