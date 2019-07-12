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© REUTERS / STRINGER
هذا وتأخر موعد تسلم وثيقة الاتفاق إلى طرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن الموعد المحدد له مساء الخميس حسب تصريحات الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد يوم الأربعاء.
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... الوسيط الأفريقي يعلن الاتفاق بشكل كامل على الإعلان السياسي للمرحلة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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