شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممى يبرز تزايد عدد جرائم القتل فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أممى عن تصاعد عدد جرائم القتل فى المغرب بشكل سنوى، حيث يصل المعدل إلى 2.1 جريمة قتل لكل 100 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر موقع "هسبريس" المغربى.
وجاء فى التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأصدره الأسبوع الجارى، أن الاتجاه التصاعدى فى جرائم القتل فى شمال إفريقيا يتركز فى مدينتين فقط، هما العاصمة الجزائرية ومدينة الدار البيضاء فى المغرب.
وحسب نوع الجرائم، فإن 29% من جرائم القتل في المغرب يقوم بها "شريك حميم" أو "فرد من الأسرة"، و8% نتيجة السرقة، و3% منها تنفذها عصابات في إطار الجريمة المنظمة.
وفيما يخص نسبة مرتكبي جرائم القتل تحت تأثير الكحول، فتصل فى المغرب إلى 19%. وأشار التقرير إلى أن معدل جرائم القتل فى المغرب يصل إلى 2.1 لكل مائة ألف نسمة.
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