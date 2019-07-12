مساهمو «شعاع» يصوتون بـ 100 % للاندماج مع «أبوظبي المالية»

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وافقت الجمعية العمومية ل«شعاع كابيتال» المنعقدة في أبوظبي أمس على صفقة الاندماج المقترحة مع «مجموعة أبوظبي المالية»، حيث صوَّت 100% من المساهمين الحاضرين لصالح إتمام الاندماج، لتدخل الصفقة مراحلها النهائية بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها والمتوقع إنجازها قريباً.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: «تسرنا موافقة مساهمي «شعاع »

على هذه الصفقة المهمة ويؤكد تصويتهم القوي لصالح إتمامها على المقومات الاستراتيجية المتميزة لهذا الاندماج. ومن خلال قيامنا بدمج اثنتين من الشركات القيادية على مستوى المنطقة لتأسيس منصة رائدة لإدارة الأصول وأعمال الصيرفة الاستثمارية، نرى فرصة مجزية لتوفير قيمة كبيرة لجميع المساهمين، وأتطلّع إلى التعاون مع فريق العمل لمواصلة تحقيق النمو».

بموجب شروط الصفقة، ستصدر «شعاع» حوالي 1,47 مليار سهم جديد لصالح المستثمر الاستراتيجي، أبوظبي كابيتال مانجمنت، الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية، مقابل كامل أسهم رأسمال مجموعة أبوظبي المالية. وبذلك سيمتلك المستثمر الاستراتيجي 58% من أسهم «شعاع» بعد زيادة رأسمالها.

ويمثل التقييم المتوافق عليه علاوة بنسبة تتجاوز 60% على سعر سهم «شعاع» قبل تاريخ الإعلان عن المباحثات حول صفقة الاندماج، التي ترفع رأسمال الكيان الجديد الناتج عن الإندماج إلى 2,53 مليار سهم.