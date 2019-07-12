نورة الكعبي: الإمارات تحتضن منصات فنية رائدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت مجموعة عيسى صالح القرق الجلسة الافتتاحية لسلسلة «فن الحوار» الثقافية، التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل المعارف في عالم الفنون بمختلف مجالاته، وذلك بإشراف منى عيسى القرق.

شارك في الجلسة التي جاءت تحت عنوان «الفن كهوية» نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والفنان الإماراتي عمار العطار والفنانة العراقية رند عبد الجبار، وأدارتها ميرنا عياد، وعقدت الجلسة في مركز المجموعة في حي دبي للتصميم.

وقالت نورة الكعبي: «تعد العادات والتقاليد الأساس الذي يرتكز عليه مجتمعنا، فهي موروثنا الثقافي الذي نحافظ عليه ونصونه وننقله للأجيال القادمة. نؤمن بقوة وأهمية التبادل الثقافي في تعزيز الحوار المتبادل بين الشعوب والأمم، ومن هذا المنطلق، نساند ونشجع المواهب المتميزة في جميع المجالات لإبراز تجاربهم الشخصية المستوحاة من الثقافة المحلية في أعمال فنية تحفظ موروثاتنا الإماراتية الأصيلة في المستقبل ومشاركتها مع العالم. ولتحقيق هذا الهدف علينا التركيز على إلهام العقول الإبداعية في مختلف أنحاء الإمارات وترك إرثٍ مشرف. لا سيما أن الإمارات تحتضن مجموعة من المنصات الرائدة لدعم المواهب الفنية الصاعدة والخبيرة ولا يقتصر تأثيرها على الصعيد المحلي، إنما ترقى إلى مستوى دولي يتيح للمواهب الوصول إلى جمهور عالمي واستعراض هويتها الإماراتية الفريدة».

وتخلل الجلسة عرض عمل «لحظات عكسية» لعمار العطار، الذي تضمن سلسلة من الصور التي تجسد تاريخ وتقاليد الإمارات لتوثيق التراث والحفاظ عليه.

وبدورها، قالت منى عيسى القرق: نسعى دوماً إلى استكشاف سبل جديدة للابتكار مع الحفاظ على هويتنا الإماراتية الأصيلة. وتهدف سلسلة «فن الحوار» إلى توفير منبر للعقول المبدعة في عالم الفن المحلي والإقليمي لتبادل المعارف والحفاظ على تاريخ بلادنا وإرثها العظيم مع تشجيع الفنانين الصاعدين على الارتقاء بإبداعاتهم إلى آفاق جديدة.