شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سالم يصدر قراراً إدارياً بإعادة تشكيل 8 أندية شرقاوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عدة قرارات إدارية بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارة 8 أندية بإمارة الشارقة، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على أن يوزع مجلس إدارة كل نادٍ المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

حدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم 10 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، برئاسة خالد سيف مطر عبدالله الزعابي، وعضوية كل من: سعيد خلفان سالم خلفان المزروعي، عيسى موسى محمد علي بن هويدن، سالم خميس سعيد سيف المزروعي، عبدالله حسن علي حسن الدرمكي، عبدالله عبدالرزاق عبدالرحيم ميرزا البلوشي، عبدالعزيز يوسف إبراهيم بوصيم آل علي.

كما أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم 11 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان الثقافي الرياضي برئاسة سالم محمد راشد حسن النقبي، وعضوية كل من: خالد مراد عبدالله مراد الرئيسي، عمار راشد عبدالله علاي النقبي، إبراهيم علي سلطان أحمد الحمادي، فهد أحمد حسن بوهندي المنصوري، سلطان حسن يوسف حسن العبيدلي، بدر إبراهيم بن أحمد محمد النقبي.

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وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم 9 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، برئاسة جمعة عبيد علي الشامسي، وعضوية كل من: محمد راشد خميس الشامسي، محمد عبيد ثاني الشامسي، حميد حسن بن حرب الشامسي، سالم سعيد حميد المهيري، عمار علي حميد المهيري، ماجد سعيد حميد المهيري، حميد عبيد علي المهيري، حميد عبيد سلطان غدير.

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم 4 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، برئاسة محمد سلطان محمد خصوني الكتبي، وعضوية كل من: عبدالله سعيد علي بالعجيد الكتبي، خليفة حميد تميم خصوني الكتبي، سالم راشد حميد راشد الكتبي، عبدالله راشد محمد علي القايدي، عبدالله سالم خلفان بن جرش الكتبي، عبدالله سالم سعيد خصوني الكتبي، محمد عوض علي سعيد الكتبي، هادي مهير سعيد خصوني الكتبي.

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم 7 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، برئاسة إبراهيم سعيد أحمد بغداد الدرمكي وعضوية كل من: طالب عبدالله راشد صفر اليحيائي، عبيد سعيد علي خميس، أحمد راشد محمد الهنداسي بني عبدالسلام، محمد سيف سليمان الأقرح الظهوري، سعيد محمد خليفة سعيد الريامي، أحمد عبدالله علي الغصيب النقبي، طالب علي سالم البلي الظهوري، خالد عبدالله صالح عبدالرحمن المرزوقي.

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم 8 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، برئاسة سلطان محمد معضد هويدن الكتبي وعضوية كل من: عبدالله مطر خليفة عبدالله الكتبي، سالم عبيد علي الميالة الكتبي، سيف غدير سعيد غدير الكتبي، محمد راشد علي خميس الكعبي، سالم سلطان سالم عجيل الكتبي، علي محمد سعيد الراشدي، حمدان محمد مبارك الكتبي، سعيد راشد سلطان فاضل الكتبي.

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم 12 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة برئاسة الدكتور علي أحمد سلطان أبو الزود آل علي، وعضوية كل من: عبدالله حسين إبراهيم محمد آل علي، أحمد محمد عبدالله محمد السوقي، أحمد سيف أحمد حنظل التميمي، محمد بطي بن عبيد الهاجري، فيصل جمعة سالم محمد الحوسني.

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم 6 لسنة 2019، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، برئاسة محمد خليفة علي خليفة البدواوي، وعضوية كل من: عبدالعزيز سلطان ماجد بن يوسف آل علي، سالم عاطن سعيد خليفة الكتبي، سالم سعيد علي الخصوني الكتبي، سعيد مطر عبيد دلموك الكتبي، مصبح مطر علي بن غرير الكتبي، عبيد مطر عبيد مرخان الكتبي، عبدالله محمد سعيد بن نومه الكتبي.