مسرحية «اللعبة» تشارك في صيف البحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر فرقة مسرح بني ياس إلى البحرين للمشاركة بمسرحية «اللعبة» في مهرجان صيف البحرين، حيث من المؤمل أن تقدم عروض المسرحية على مسرح الصالة الثقافية ابتداء من السادس عشر من يوليو الجاري.

مسرحية «اللعبة» التي كتبها وأخرجها الفنان مرعي الحليان، شاركت في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته السابقة، كما قدمت عروضاً لجمهور الأطفال في مدينة خورفكان، وكذلك في مدينة دبا الحصن خلال عيد الفطر المبارك، ومن المؤمل أن تغادر المسرحية بعد مهرجان صيف البحرين إلى المغرب للمشاركة في أحد المهرجانات المسرحية المخصصة للطفل.

تتناول «اللعبة» قضايا الغيرة بين الأطفال، وتؤكد على القيم الأخلاقية والتربوية وزرعها في نفوس الأطفال من خلال لعبة مسرحية تحدث في مخبز، أبطالها بدور الساعي وخميس اليماحي وعبد الله الحمادي وحسين جاسم ومحمد اسحق وسمية الداهش وحميد عبد الله، وكتب كلمات أغاني العرض أحمد الماجد، أما الموسيقى والمؤثرات البصرية والصوتية فهي لإبراهيم حيدر وعمر الحمادي.