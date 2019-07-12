نتائج البكالوريا سوريا 2019 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب الموقع الرسمي

نتائج البكالوريا 2019 في سوريا حسب الاسم يمكن التعرف عليها من خلال موقع رئاسة مجلي الوزراء، كما أن نتائج شهادة الثانوية العامة السورية بجميع فروعها برقم الاكتتاب الآن على ومرقع وزارة التربية السورية، والذي سيعلن نتائج التاسع في وقت لاحق خلال الأسبوع المقبل.

طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، وكذلك طلاب الثانوية الشرعية والثانوية المهنية، أكدت وزارة التربية على موقعها الإلكتروني إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2019 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب اليوم الخميس الموافق 28 يونيو 2018 وبالتحديد الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث من المرجح عقد مؤتمر صحفي ستنقله بعض وسائل الإعلام السورية المرئية، سيُعلن وزير التربية هزوان الوز كافة التفاصيل حول نسب النجاح وأعداد الطلاب الناجحين.

إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2019

طريقة إعلان نتائج الامتحانات في سوريا سكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، ويتيح الموقع عدة بيانات حول النتائج التعليمية لمختلف الشهادات خاصة نتائج التاسع ونتائج البكالوريا سوريا 2019، ويتم الاستعلام من خلال اسم الطالب أو اسم المدرسة، أو حسب رقم الاكتتاب، بعد تحديد اسم المحافظة لسهولة الوصول للنتائج الامتحانية .

الموقع الرسمي لوزارة التربية سوريا نتائج بكالوريا 2019

رابط الاستعلام عن نتائج بكالوريا 2019 في جميع المحافظات السورية ومنها دمشق وريف دمشق، وحمص واللاذقية، ودير الزور، وحماة، وغيرها من المحافظات على رابط موقع وزارة التربية الرسمي، موقع وزارة التربية السورية نتائج الامتحانات، كذلك من خدمات موقع رئاسة الوزراء في الدولة السورية.

للحصول علي نتائج البكالوريا سوريا 2019 حسب رقم الاكتتاب من هنــا.

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