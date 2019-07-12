عبدالله غانم: «الشارقة» يسعى للتألق قارياً ومحلياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكملت شركة الكرة الشرقاوية إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد فوزي «29 سنة» وتم الإعلان عن الصفقة رسمياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتياز اللاعب فوزي للفحص الطبي أمس، وذلك كما سبق وأشار «الخليج الرياضي».

يعد محمد فوزي من اللاعبين المميزين من خلال الخبرة التي يتمتع، حيث يجيد اللعب في جميع الخطوط وهو لاعب جوكر ينتظر منه الشرقاوية أن يشكل الإضافة القوية للفريق من واقع خبرته الدولية والمحلية في الملاعب.

وكان فوزي قد استهل مشواره الكروي وانطلق من نادي اتحاد كلباء ومنه إلى شباب الأهلي ولعب لبني ياس والعين وكان نادي الجزيرة خامس محطاته قبل الانتقال إلى الشارقة الذي يعتبر المحطة السادسة لمحمد فوزي والذي سيحمل القميص رقم 2، ويرتدي محمد عبد الباسط القميص رقم 8 ويرتدي سالم سلطان القميص رقم 13 ويرتدي طارق الخديم القميص رقم 30.

Advertisements

وحول انطلاقة الإعداد الشرقاوي للموسم الجديد، أعرب عبدالله غانم مدافع فريق نادي الشارقة، عن تفاؤله بالموسم الجديد، وقال: «قبل كل شيء أرحب بزملائي الجدد محمد عبدالباسط وطارق الخديم وسالم سلطان ومحمد فوزي وأتمنى أن يشكلوا الإضافة المطلوبة معنا في الفريق، وكلنا مطالبون ببذل أقصى الجهود لتقديم الأفضل في الموسم الجديد، وأتمنى لجميع زملائي التوفيق في موسم 2020، خصوصاً وأنه يأتي بعد تتويج الشارقة بلقب دوري الخليج العربي بعد غياب استمر 23 عاماً، وأتمنى أن يكون الموسم القادم مميزاً وموسم خير علينا جميعاً».

ورداً على السؤال الخاص بفترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة الراحة، قال: «حرصت على أن أقضي فترة التوقف والراحة مع الأسرة خصوصاً وأننا فرغنا من موسم صعب واجهنا خلاله ضغوط كبيرة والحمد لله توجنا جهودنا بالصعود إلى منصة التتويج أبطالاً للدوري».

وقال: «نحن كلاعبين نعرف جيداً أن الموسم الجديد سيكون صعباً للغاية ونعرف أن جميع الأندية تستعد بقوة للموسم، ومن جانبنا نحن سنضاعف الجهود وسنعمل ما علينا ونتمنى أن نكون موفقين لتحقيق كل أهدافنا، ولا شك أن كل لاعب من لاعبي الشارقة يجتهد لتقديم الأفضل».

وعن أبرز الدروس التي خرج بها الملك من الموسم الذي توج فيه بطلاً للدوري، قال عبدالله غانم: «خرجنا بدرس البداية القوية والصحيحة لفريق الشارقة هي التي وضعته على سلم البطولة، وواصلنا العمل بكل جد واجتهاد حتى حققنا مرادنا وهدفنا، وأعتبر أن تراجع مستوى الفريق في الأمتار الأخيرة من الدوري أمر طبيعي وكثيراً ما يحدث لأي فريق يكون منفرداً بصدارة قائمة الترتيب منذ بداية الموسم، لكننا تماسكنا واستعدنا زمام الأمور وحصدنا اللقب الذي أسعد جمهورنا الوفي والمخلص».

وعن الاستحقاقات القادمة والجديد فيها مشاركة الشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا، قال عبدالله غانم: «بلاشك نحن سعداء بالوجود في بطولة دوري أبطال آسيا وسنعمل على تقديم كل ما في وسعنا، ونتمنى أن نوفق في تمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل في المحفل الآسيوي الكبير، وأتمنى لجميع فرق الدولة التي تشاركنا في التمثيل القاري، التوفيق في تشريف الكرة الإماراتية، ونحن كلاعبين في حاجة لاكتساب مزيد من الخبرات في اللعب الدولي على المستوى القاري والمشاركة الآسيوية ستفيدنا كثيراً».