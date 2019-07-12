ضاحي خلفان يتسلم كتاباً حول «مسيرة زايد بناء الإنسان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تسلم الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من المقدم الشيخ الدكتور ماجد عبدالله راشد المعلا، من الإدارة العامة للعمليات، كتاباً بعنوان «مسيرة زايد.. بناء الإنسان وتأسيس البنيان»، الذي شارك في تأليفه مع نخبة من الأكاديميين والمفكرين، حيث ناقش في الفصل الثامن منه، والذي كان بعنوان «زايد والأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، دور المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس أركان الأمن القومي لدولة الإمارات، وأبرز التهديدات التي تواجه الأمن القومي لدولة الإمارات في القرن الواحد والعشرين.

وأشاد ضاحي خلفان، بالباحث وكتابه، متوجهاً إليه بالشكر على هذا المؤلف المتميز، ومتمنياً له التوفيق.