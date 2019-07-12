نصوص تعزف على أوتار القلب في اتحاد الكتّاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبو ظبي: عماد الدين خليل

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، مساء أمس الأول، في مقر الاتحاد، أمسية أدبية للترحيب بالنصوص الجديدة، بحضور عدد من الكتاب والشعراء ، ضمن موسمه الثقافي 2018-2019 تحت شعار «زايد.. ذاكرة شعب وهوية وطن».

أدارت الأمسية الكاتبة آمال الأحمد، التي قرأت نصاً بعنوان «شغب أسفل القلب» تقول فيه: «يقتربون مني بحذر لص.. يأخذون أشيائي ويقرصونني بعبث طفولي لذيذ.. يُقبلونني على وجنتي قُبلة شكر.. يرحلون كالأرانب بقفزات رشيقة نحو فرحهم.. لم يكتف الأطفال بسرقاتهم الصغيرة.. لقد هيئ لي أنهم أرسلوا لي بعض الكبار ليكملوا سرقة الأشياء التي عجزوا عن حملها.. كنت أجهل ماهيتها في ذلك الوقت.. أو بالأحرى كنت مشغولة عنها بشيء آخر.. فعيناي كانتا ترقبان كعادتهما لهوهم ساعة الأصيل.. فلا شيء يضاهي رؤية الشمس المتأججة وهي تخبو في الماء الساكن فيما يُحرر الأطفال البحر من صمته.. برشهم الماء تارة ورفسهم إياه تارة أخرى.. لم يحدث أن عشقت الغروب على هذا النحو الجميل.. إلا حين كبر فيّ الألم».

وشارك الكاتب نبيل حريبي الكثيري بجزء من سيناريو فيلم «شمس التسامح الإماراتي».

الكاتبة حورية عبيدة قرأت قصيدة بعنوان «أجمل الحكايا», وأنشدت الشاعرة ربا شعبان قصيدة «شروق الملح» و«عزف ونزف» جاء فيها:



يا بيت جدي سقاك الله رحمته

كم هيج الحب في أشعاري الوترا

مبحوحة ضحكات الروح في لغتي

كنا نخط بسفر العمر ما سطرا



الشاعر السوري نعيم إبراهيم قرأ قصيدة «سيرة حياة»، ومما جاء فيها:

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ولجت الحياة يتيم الأثر

تعلمت من الدهر خير العبر

تركت الديار وحيد المنام

جمعت لرزقي كل الفكر



وشارك الشاعر مهند الشيخ بقصيدة «إدراك» يقول فيها:



أنا لم أعدكِ بأن أكون منارةً.

.. تعطي الرصيف ملامحا

قسراً تُضيء بلا حِراك

أنا لستُ أنتهز الحقيقةَ فرصةً