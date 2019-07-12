شكرا لقرائتكم خبر عن نورى المالكي: يجب أن يكون العراق على درجة عالية من الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى نورى المالكي، مساء الخميس، ضرورة أن يكون العراق على درجة عالية من الاستقرار فى الوقت الحاضر نسبة للظروف المحيطة به.

وقال المالكى - فى تصريحات خاصة لقناة " السومرية نيوز"العراقية - "لا مانع من التغيير وفق الطرق القانونية والدستورية، إلا أن إسقاط الحكومة لا يخدم احدا، لافتا إلى أن الطريقة التى يتحدث عنها البعض بأن الحكومة تسقط من خلال الاعتصامات والتظاهرات خطيرة جدا على العراق والعراقيين والعملية السياسية؛ لأن الشارع به سلاح ومخترق من قوى لا تريد للعراق الخير، اضافة الى عدم انسجام القوى السياسية

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وأشار المالكى إلى أنه يوجد فى العراق الآن جيوبا لزعزعة الأمن، ولها ارتباطات فى الداخل والخارج، وبدأت تعبرعن نفسها ولكن من غير الممكن أن تتمكن هذه الجيوب من السيطرة مرة أخرى على محافظة أو مدينة.

وأوضح المالكى "اليوم لدينا قوات تستطيع ان تقاوم اقوى مؤسسة إرهابية يمكن أن تتحرك بأى منطقة".