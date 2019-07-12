اليمن.. #الجيش يسقط طائرة استطلاع حوثية إيرانية الصنع

صحيفة الخليج الالكترونية أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، طائرة استطلاعية مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز. وأفاد موقع “سبتمبر نت” بأن الطائرة الاستطلاعية كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش، في معسكر الدفاع الجوي، شمالي غرب المدينة. Advertisements وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع. وكانت قوات الجيش الوطني في تعز، أسقطت طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الانقلابية في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز فيما الأخرى جنوبي المدينة.

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