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القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، عن مصدر أمني مسؤول، إن "الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة، ستنفذ حملات تفتيش ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها الإصدارات النقدية الجديدة".
وأوضح أن ذلك "على خلفية تصريحات منسوبة للبنك المركزي في عدن حول الإفراج عن شحنات جديدة من الأوراق النقدية المطبوعة وإغراق الأسواق بها للتداول".
© AP Photo / Nariman El-Mofty
وحذر من "أضرار تلك الأوراق النقدية على الاقتصاد وتدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والخدمية".
وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين الماضي، بدء التعامل بإصدار نقدي جديد من الأموال المطبوعة في الخارج فئة (100 ريال)، بعد 8 أشهر من وصول شحنة منها تقدر بـ20 حاوية إلى ميناء الحاويات في عدن.
ولجأت الحكومة اليمنية أواخر عام 2016 إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليوناً ومئتي ألف.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تجدد منع الأوراق النقدية الجديدة للحكومة الشرعية وتتوعد بمصادرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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