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لم تفلح يوماً قوقل بإطلاق شبكة اجتماعية مهما كان شكلها مبتكراً أو تقليدياً، وبعد إغلاق قوقل بلس، ها هي تعود مجدداً مع شبكة اجتماعية جديدة تدعى Shoelace متاحة بشكل محدود للغاية حالياً
Shoelace هي تطبيق يتيح لك إنشاء قائمة من الأنشطة والفعاليات والأماكن التي يهمك الذهاب إليها ودعوة أصدقائك لمشاركتك ذلك، كما يقترح عليك مناسبات قد تهمك لتحضرها.
حالياً التطبيق متاح للمستخدمين من مدينة نيويورك فقط وعبر نظام الدعوات ويدعم نظامي التشغيل أندرويد و iOS. وهذا التطبيق هو آخر مشاريع ما يعرف باسم Area 120 وهي مسرّعة أعمال خاصة بقوقل تعمل على إطلاق مشاريع تجريبية.
لازال هناك الكثير لتفعله قوقل مع شبكتها الاجتماعية الجديدة قبل أن يكتب لها النور، والبداية الضيقة من شأنها اختبارها بشكل أفضل وإثارة الفضول حولها وبالطبع تدريجياً ستتيحها في المزيد من المدن والولايات الأمريكية قبل أن تدعم باقي دول العالم.
يذكر أن قوقل أطلقت في عام 2011 شيء مشابه سمته حينها Schemer ولم تدم طويلاً وكانت تعمل بنظام الدعوات وتساعد الأشخاص على الالتقاء والتعارف حول مناسبات حية ومباشرة كالحفلات والمعارض والأفلام والمسرحيات وغيرها.
ربما كان إطلاق Schemer عام 2011 وإغلاقها عام 2014 متسرعاً وسابقاً لأوانه حيث أن الشبكات الاجتماعية حينها لم تكن بالنضج الذي نشهده اليوم، لذا يمكن لقوقل تجربة فكرتها الجديدة العام الجاري.
التدوينة قوقل تحاول مجدداً دخول الشبكات الاجتماعية مع Shoelace ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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