دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تخطط للإعلان عن اثنان من هواتف Galaxy A قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن العملاق الكوري تخطط للإعلان عن اثنان من الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy A لاحقاً هذا العام.

لم تنتهي إصدارات سامسونج هذا العام من سلسلة Galaxy A المتوسطة، حيث أكد تقرير جديد اليوم على أن العملاق الكوري تستعد للإعلان خلال الفترة القادمة عن اثنان من الإصدارات الجديدة من سلسلة Galaxy A.

ويأتي هاتف Galaxy A50 كأحد الإصدارات المنتظر الإعلان عنها لاحقاً هذا العام، حيث أعتمدت تقنية Wi-Fi بالفعل مؤخراً في هذا الإصدار، كما يأتي الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-A561F وأيضاً SM-A562N، لذا من المتوقع أن يكون نموذجين لهاتف Galaxy A50، على أن يكون الإصدار الثاني هو Galaxy A50e.

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أيضاً تؤكد الأرقام الخاصة بنموذجي الهاتف على إختلاق هذه الإصدارات عن هواتف Galaxy A90، وGalaxy A60s التي ظهرت بالفعل في تسريبات سابقة بأرقام مختلفة، لذا يبدو أن العملاق الكوري سيكون لديها الكثير من الإعلانات المرتقبة حول الإصدارات الجديدة من سلسلة A التي تنطلق إلى الأسواق قريباً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تخطط للإعلان عن اثنان من هواتف Galaxy A قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.