دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لحافظة Xperia 2 تؤكد على تصميم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت التسريبات خلال الفترة الماضية في إلقاء الضوء على إصدار سوني القادم من الهواتف المميزة Xperia 2، واليوم تم تأكيد تصميم الهاتف من خلال تسريبات مصورة جديدة لحافظة الهاتف.

تؤكد التسريبات المصورة لحافظة هاتف Xperia 2 على تصميم يحاكي الإصدار السابق Xperia 1 بشكل كبير، إلا أن تصميم الكاميرة الثلاثية في الهاتف انتقل من منتصف الجهة الخلفية إلى زواية الهاتف.

وتأتي المواصفات الأخرى في تصميم هاتف Xperia 2 بنفس لغة التصميم للإصدار السابق الذي يضم في جانبي الهاتف زر التحكم في مستوى الصوتيات، زر التشغيل مع زر إستشعار البصمة الذي يأتي بشكل مستقل عن زر التشغيل، أيضاً يأتي زر التحكم في مصراع الكاميرة في نفس الموقع أيضاً.

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وتشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 2 يأتي بحجم 6.1 إنش في شاشة OLED مميزة بدقة عرض 4K، مع أبعاد 21:9، وهو نموذج الهاتف الذي يعرف بJ8210 “Horus”، حيث من المتوقع إطلاق هذا الإصدار خلال فعاليات IFA التي تقام قريباً في برلين، كما تقدم سوني أيضاً إصدار أخر يعرف بهاتف J8010 “Sphinx” خلال فعاليات المؤتمر، مع توقعات بالإعلان عن هواتف Xperia 1s وXperia 1v على أن تأتي هذه الإصدارات بشاشة LCD.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لحافظة Xperia 2 تؤكد على تصميم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.