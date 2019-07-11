أ ش أ: المجلس العسكرى الانتقالى السودانى يعلن إحباط محاولة انقلاب بالبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الأمن والدفاع فى المجلس العسكرى الانتقالى السودانى إحباط محاولة انقلاب تعرضت لها البلاد، ذكر ذلك التليفزيون السوداني، مساء اليوم الخميس.

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