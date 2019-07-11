شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يعين قائدا للعمليات المشتركة للقوات المسلحة ومساعدا للقائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور الهادى، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا رقم (89 ) لسنة 2019م، ينص على تعيين اللواء ركن صغير حمود عزيز قائدا للعمليات المشتركة للقوات المسلحة. وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن المادة الثانية من القرار تنص على تعيين العميد ركن محسن محمد الداعرى مساعدا لقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة.

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