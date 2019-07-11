سلطنة عمان تأسف لصدور حكم بحبس أحد مواطنيها في الإمارات

مسقط / الخليج 365

أعربت سفارة سلطنة عمان لدى الإمارات، الخميس، عن أسفها للحكم الصادر بحق أحد مواطنيها بالسجن 7 سنوات؛ إثر إدانته بالتسبب في حادث سير.

ويعود الحادث إلى 6 يونيو/ حزيران الماضي، حين لقي 17 شخصا من جنسيات مختلفة مصرعهم، في حادث سير تعرضت له حافلة نقل ركاب عمانية، في دبي.

وقالت السفارة إنها تأسف لحكم (أولي) من محكمة المرور الابتدائية بدبي بحبس السائق العماني 7 سنوات ودفع الدية (مبلغ مالي لورثة الضحايا) مع سحب رخصة القيادة والإبعاد.

وأضافت في بيان نقلته عبر صفحتها بـ"تويتر"، أن "باب التقاضي لا يزال مفتوحا، وسيتم الاستئناف على الحكم".

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وذكرت أن محامي السفارة، طالب المحكمة، ببراءة السائق من التهم المنسوبة إليه، وندب خبير هندسي في الطرق والمواصلات للوقوف على الحادث وتحديد المتسبب فيه.

وقالت، إنها "تأمل أن يتم تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف".

وأواخر الشهر الماضي، أمرت نيابة دبي بإحالة السائق العُماني إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت له تهم التسبب بحادث الحافلة على شارع "الشيخ محمد بن زايد" في إمارة دبي.

وعلى خلفية الحادث، أعلنت شركة النقل العمانية، تعليق جميع الرحلات على خط مسقط ـ دبي والعكس، اعتبار من يوم الحادث وحتى إشعار آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.