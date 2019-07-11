الائتلاف السوري المعارض يدين تفجير "عفرين"

أنقرة/ الخليج 365

أدن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الخميس، تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين شمالي سوريا.

ووصف الائتلاف السوري، في بيان التفجير في عفرين بـ "الإرهابي".

وأضاف "الهجوم الإجرامي الذي ضرب مركز مدينة عفرين صباح اليوم هو بكل تأكيد هجوم إرهابي مُدان".

وفي وقت سابق من الخميس، انفجر صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين، وأسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة 45 آخرين بجروح، وفق الاحصائية الاخيرة.

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وإلى جانب الضحايا والجرحى، تسبب الانفجار بأضرار مادية جسيمة في المنطقة، بحسب مصدر أمني.

ورجحت قوى الأمن في المنطقة مسؤولية منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية عن التفجير حيث سبق وارتكبت المنظمة أعمالا مشابهة.

ونفذ الجيش التركي في 24 مارس/ آذار 2018، بالتنسيق مع الجيش السوري الحر، عملية "غصن الزيتون"، وحرر منطقة عفرين بالكامل من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.

إلا أن مسلحي التنظيم الإرهابي، يشنون بين الحين والآخر، من منطقة تل رفعت المجاورة، عمليات إرهابية على المناطق المحررة في عفرين.



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