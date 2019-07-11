مسؤولون أتراك وروس يناقشون الأوضاع في سوريا

أنقرة/ الخليج 365
التقى نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، الخميس، وفدًا روسيًا، في العاصمة التركية أنقرة، ناقش معه الأوضاع في سوريا.
وذكر حساب الخارجية التركية على "تويتر"، أن أونال التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشين.
وأضافت الخارجية التركية، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الأوضاع في سوريا، دون مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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