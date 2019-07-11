لبنان.. 820 نازحا سوريا يعودون "طوعا" إلى بلادهم

بيروت/ ادوار حداد / الاناضول

أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، عودة 820 نازحا سوريا من مناطق مختلفة في البلاد إلى بلادهم بشكل "طوعي".

جاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبنانية، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت المديرية: اعتبارا من صباح الخميس قمنا بتأمين العودة الطوعية لـ820 نازحا سوريا إلى بلادهم عبر مراكز المصنع، والقاع، والعبودية الحدودية، ومن منطقة عرسال (شرق) عبر معبر الزمراني.

وأضافت أن عمليات العودة جاءت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي حضور مندوبيها بالبلاد.

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وواكبت دوريات من المديرية، النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية، بحسب البيان.

وبدأ لاجئون سوريون، منذ أشهر، العودة "طوعًا" على دفعات من لبنان إلى سوريا، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والنظام السوري والأمم المتحدة.

وتقول المنظمة الدولية إن عديد من المناطق السورية ما تزال غير آمنة، وتحذر من إجبار اللاجئين على العودة إليها.

ويستضيف لبنان، البالغ عدد سكانه حوالي 4 ملايين نسمة، قرابة مليون لاجئ سوري، ويشكو من أنهم يمثلون ضغطًا على موارده المحدودة.

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