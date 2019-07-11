"القسام" تنفي محاولة إسرائيل خطف واغتيال عدد من قياداتها

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

نفت كتائب عز الدين القسام الجناج المسلح لحركة "حماس"، الخميس، ما نشرته وسائل إعلام عن محاولات إسرائيل خطف واغتيال عدد من قياداتها.

وقال المتحدث باسم الكتائب "أبو عبيدة" في تصريح مقتضب، وصل الخليج 365 نسخة منه:" ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولات العدو خطف واغتيال عدد من قيادات القسام هو محض تلفيق ووهم وأحلام لا أساس لها من الصحة".

وأضاف:" المقاومة بفضل الله في حالة يقظة دائمة ومعركة مفتوحة وستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى زواله".

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ولفت إلى أن "العدو الصهيوني لا يزال يعيش حالة الفشل والتخبط بعد عملية حد السيف(عملية تسلل استخباراتية في غزة نفذتها قوة إسرائيلية، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) ويحاول التغطية على هذا الفشل وتعويضه بنشر وتسريب معلومات مفبركة وكاذبة ومضللة عبر أذرع استخباراتية وإعلامية مختلفة".

والأحد أقر الجيش الإسرائيلي، بأن قوة خاصة تابعه له فشلت في تنفيذ عملية تسلل استخباراتية في قطاع غزة، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقتل فيها ضابط إسرائيلي برتبة "كولونيل"، وأصيب آخر بجروح متوسطة.

ودعا أبو عبيدة وسائل الإعلام "إلى الحذر من تداول معلومات مجهولة المصدر والتحلي بالمسؤولية واستقاء الأخبار المتعلقة بالمقاومة من مصادرها الرسمية".

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