مصر.. مرشد الإخوان ورموز سياسية يشتكون من "انتهاكات" بمحبسهم

إسطنبول/ الخليج 365

قال مركز حقوقي مصري بالخارج، إن مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، ورموز سياسية بارزة، يعانون من "انتهاكات" بمحبسهم، جنوبي القاهرة.

جاء ذلك في بيان لمركز "الشهاب لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن الأمر؛ لكنها اعتادت التأكيد أنها تقدم الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.‎

وأشار البيان إلى "صدور العديد من الاستغاثات التي تشتكي من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة (جنوبي القاهرة)، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم، وتنذر بمأساة كبيرة".

وتمثلت "تلك الانتهاكات"، بحسب البيان، في "المنع من الزيارة بشكل كامل لـ 3 سنوات، وإغلاق مطعم السجن وعدم السماح بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم".

كما اشتكى السجناء، وفق البيان من "تقليص مدة التريّض اليومية لتصل نصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الإجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض".

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وأشار إلى تعرضهم لـ"نحافة وانخفاض كبير في الوزن".

وتضم قائمة الرموز السياسية البارزة بالسجن، بجانب مرشد الإخوان، "سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق (منحل)، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل، والمستشار أحمد سليمان".

وطالب المركز الحقوقي، النيابة العامة، بـ"التحقيق في تلك الوقائع والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة".

وذكر "الشهاب" أن السجن سبق أن ضم "الرئيس الراحل محمد مرسي، ومحمد عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان".

وسبق أن ربطت تقارير حقوقية محلية ودولية، بين وفاة مرسي وعاكف، نتيجة تدهور حالتهما الصحية بهذا المحبس، لكن السلطات قالت إنها قدمت كافة الرعاية الصحية والوفاة طبييعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.