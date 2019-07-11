ارتفاع قتلى التفجير الإرهابي في عفرين شمالي سوريا إلى 11 مدنيا

أنقرة-عفرين/ الخليج 365

ارتفع عدد قتلى تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا، إلى 11 مدنيا على الأقل.

ووقع التفجير في منطقة "طرندة" جنوبي المدينة، الخميس، وتسبب بحريق كبير جراء احتراق المازوت في الصهريج.

وأكد مراسل الخليج 365، أن ضحايا التفجير ارتفع من 8 إلى 11 قتيلا على الأقل، وإصابة 45 آخرين بجروح.

وإلى جانب الضحايا والجرحى، تسبب الانفجار بأضرار مادية جسيمة في المنطقة، بحسب مصدر أمني.

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ورجحت قوى الأمن في المنطقة مسؤولية منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية عن التفجير حيث سبق وارتكبت المنظمة أعمالا مشابهة.

ونفذ الجيش التركي في 24 مارس/ آذار 2018، بالتنسيق مع الجيش السوري الحر، عملية "غصن الزيتون"، وحرر منطقة عفرين بالكامل من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.

إلا أن مسلحي التنظيم الإرهابي، يشنون بين الحين والآخر، من منطقة تل رفعت المجاورة، عمليات إرهابية على المناطق المحررة في عفرين.



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