صحيفة الخليج الالكترونية تفاجئ أحد المواطنين، في محافظة الزلفي، بحي سمنان، بانقطاع الكهرباء عن الإنارة للحي السكني. ومن جانبها وثقت “صحفية الخليج الإلكترونية” فيديو انقطاع الكهرباء.

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كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع #الكهرباء عن الإنارة بـ #حي_سمنان.. و”الخليج” توثق بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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