سجون_القصيم: إطلاق سراح 24 مستفيداً ممن شملهم #العفو_الملكي

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 24 مستفيداً ممن شملهم العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ ، خلال الفترة من 13/10/1440هـ وحتى 19/10/1440هـ في سجون المنطقة الثلاثة ، وهي سجن مدينة بريدة ، ومحافظتي عنيزة والرس. ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون لهذا العام، وبمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، رفع شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، مؤكداً بأن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام وتحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، راجياً من الله أن تكون تلك اللفتة الأبوية الكريمة ، بعد لم شملهم بأسرهم، فاتحة خير لمن أفرج عنه ، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.