توقعات #الطقس الجمعة: #سحب_رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على مناطق «الشرقية، الرياض، نجران» وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أن السماء تكون غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما بالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.