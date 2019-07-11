شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع لميليشيا الحوثى فى تعز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، طائرة استطلاعية مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - بان الطائرة الاستطلاعية كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش في معسكر الدفاع الجوي، شمالي غرب المدينة، وتبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.
وكانت قوات الجيش الوطني في تعز قد تمكنت في وقت سابق من إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيا الحوثي الانقلابية، في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز فيما الأخرى جنوبي المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع لميليشيا الحوثى فى تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.