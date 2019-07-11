شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى تقصف مواقع للجيش اليمنى جنوبى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الخميس، مواقع متفرقة للجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الميليشيا استهدفت مواقع الجيش في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي المحافظة، مؤكدا أن الميليشيا استخدمت في قصفها مواقع الجيش، قذائف الهاون وأسلحة رشاشة.
في السياق نفسه، ذكر الموقع أن المليشيا قصفت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة، مواقع للجيش الوطني في مديرية حيس جنوبي المحافظة ذاتها.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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