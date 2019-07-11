الان تتابع شاهد.. صيني تسلق نخلة بطريقة تقليدية في الأحساء.. وهذه النتيجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه لزيارة وفد صيني لأحد مزارع الأحساء. ويوثق الفيديو لحظة قيام أحد المشاركين في الوفد الصيني بمحاولة تسلق النخلة بالطريقة التقليدية، إلا أنه يفشل وسط ضحكات الحاضرين. ولم يحدد متداولوا الفيديو وقت تصويره أو موعد الجولة. Advertisements

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