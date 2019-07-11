- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأضاف الجحافي، "طارق عفاش هو من "احتلت" قواته أرض الجنوب عام 1994م، وظل يسفك دماء الجنوبيين وينهب ثروات الجنوب، فأي تحالف معه جريمة وتنازل عن الهدف الذي سقط لأجله آلاف "الشهداء".
وكان العقيد مأمون المهجمي قد أعلن اليوم الخميس عن قائمة بأسماء قادة القوات المشتركة التي تم تشكيلها، من بينهم العميد طارق صالح، قائد قوات حراس الجمهورية، أسماء أعضاء القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي تحت قيادة التحالف العربي، وشملت القائمة هيثم قاسم طاهر، علي سالم الحسني، ورائد الحبهي، وحمدي شكري، وعبد الرحمن اللحجي، وطارق صالح، وبسام المحظار، وعلي الكنيني، وسليمان الزرنوقي، وأحمد الكوكباني، وصادق دويد.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوقي يمني جنوبي: قبول قيادة طارق صالح للقوات المشتركة جريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.