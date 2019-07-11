بالفيديو... عراقيون يهتفون باسم صدام حسين

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين وهم يرددون عبارة "بالروح بالدم... نفديك ياصدام". وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، أن تلك التظاهرات كانت في منطقة الدولعي شرقي بغداد. وأضافت أن "السلطات المحلية في بغداد كانت أقدمت على إزالة التجاوزات على عقارات الدولة من أصحاب المحال التجارية، من جميع شوارع منطقة الدولعي ما أثار حفيظة السكان الذين هرعوا للخروج في تظاهرة غاضبة".

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