بالأسماء.. إعلان تشكيل القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي باليمن

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، قائمة أعضاء القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي في اليمن تحت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.
وأوضح الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية، عبر موقعه الإلكتروني وحسابه بموقع التواصل تويتر، أن أعضاء القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي تضم كلًّا من «هيثم قاسم طاهر - علي سالم الحسني - رائد الحبهي- حمدي شكري - عبدالرحمن اللحجي - طارق صالح - بسام المحظار- علي الكنيني - سليمان الزرنوقي - أحمد الكوكباني - صادق دويد».
من جهة أخرى، لقي قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعه، أمس الأربعاء، بنيران الجيش الوطني، في جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد.
وذكرت مصادر أن قوات الجيش رصدت القناص الحوثي، في الأطراف الشمالية لمديرية التحتيا، الذي كان يستهدف المواطنين الأبرياء في الضواحي الشمالية لمدينة التحيتا.
وفي سياق مغاير، أتلفت قوات الجيش الوطني 430 لغمًا وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.
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