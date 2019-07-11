على عكس ماهو معروف عن شركة ون بلس المتخصصة في الهواتف الذكية يبدو ان الشركة تتجه للدخول في سوق آخر خلال الفترة القادمة وهو سوق الشاشات المنزلية الذكية.
التقارير عن تلفاز ون بلس ليست بجديدة فمنذ بداية العام والتقارير متداولة ان الشركة تعمل على OnePlus TV ولكن اليوم تم تأكيد هذه الخطوة التي باتت أقرب من أي وقت مضى.
التلفاز حصل اليوم على شهادة البلوتوث من قبل Bluetooth SIG حيث سيحمل الجهاز نسخة بلوتوث رقم 4.2 حيث تعتبر هذه الشهادة ضرورية لأي منتج يريد إستخدام معايير بلوتوث.
بالنسبة للمنتج فهو لازال مجهول الهوية ولاأحد يعرف أي تفاصيل ولكن بحسب تصريحات سابقة لمدير الشركة فإن ون بلس تريد الكشف عن تلفاز ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحكم الصوتي لخدمة المستخدمين.
ايضاً تتحدث الشائعات عن شاشة بمقاس 55 إلى 65 إنش وبدقة 4K HDR وينتظر ان تدعم مساعدات صوتية ذكية مثل قوقل اسستنت و امازون اليكسا.
التكنهات تشير إلى ان تلفاز ون بلس سيتم إطلاقه على نطاق ضيق أولاً في الصين والهند وبعد ذلك ربما تقرر الشركة التوسّع لدول أخرى.
المصدر
التدوينة ون بلس تقترب من الإعلان عن OnePlus TV ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.