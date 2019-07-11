شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى كارثة قارب المهاجرين قبالة تونس إلى 58 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الهلال الأحمر التونسي إن عدد قتلي قارب المهاجرين الذي غرق في الأسبوع الماضي قبالة سواحل تونس ارتفع إلى 58 بعد انتشال خفر السواحل 38 جثة اليوم الخميس وذلك في أحد أسوأ الحوادث من نوعها خلال السنوات الأخيرة.
وغرق المركب الذي كان يقل أكثر من 82 مهاجرا أفريقيا الأسبوع الماضي بعد إبحاره من السواحل الليبية صوب أوروبا.
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