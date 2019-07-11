شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن ضبط 142 جهاز "سيرفير" كان تنظيم داعش يستخدمهم إعلاميا بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز المخابرات العراقى، ضبط 142 جهازاً كان تنظيم "داعش" يستعملها للتغطية الإعلامية، بحسب "العربية".

وذكر الجهاز فى بيان أن "جهاز المخابرات الوطنى تمكن من الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم داعش الإرهابى يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية فى شوارع ‫‫الموصل وتلعفر وباقى مناطق محافظة نينوى".

وأضاف أن "استعمال هذه الأجهزة جاء لبث الجرائم التى كانوا يرتكبونها بحق المواطنين تخويفاً وإرهاباً لهم"، وفق موقع محلي.

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بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن الجيش أطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد "داعش"، لافتاً إلى أن قوات الأمن والقوات شبه العسكرية العراقية تقوم بتطهير مناطق من عناصر التنظيم على الحدود العراقية مع سوريا.

وأقر عبد المهدى بأن الإرهاب لا يزال موجوداً فى العراق، لكنه تعهد بأنه لن يمنح مسلحى "داعش" فرصة "للاستقرار".

كما أضاف أن العمليات ستستمر لأيام عدة، وأطلق عليها "إرادة النصر" لتأمين المحافظات الواقعة غرب العراق، ورغم إعلان العراق النصر على "داعش" فى يوليوعام 2017، فالمتطرفون يواصلون شن هجمات دامية بالبلاد.