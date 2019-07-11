شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة محتملة لرئاسة أمريكا تتعهد بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، بالضغط على حكومة إسرائيل لدفعها إلى إنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية، وفقا لـ "سبوتنيك".
وقالت وارن، أثناء فعالية أقيمت فى ولاية نيوهامبشير، ردا على سؤال من ناشطتين يهوديتين يساريتين من منظمة "IfNotNow" عما إذا كانت ملتزمة بـ "دفع حكومة إسرائيل لإنهاء الاحتلال": "نعم، نعم، أنا معكم"، قبل أن تقوم بمصافحة الناشطتين.
وأصدرت المنظمة فى أعقاب هذا التصريح بيانا ثمنت فيه "التزام وارن الثابت" بإنهاء الاحتلال، مشيرة إلى أنها تحدثت عن إسرائيل سابقا كحليف للولايات المتحدة فى ظروف صعبة، "لكن مواقفها تغيرت كى تتوافق أكثر مع قيمها التقدمية".
من جانبه، شن التحالف اليهودى الجمهورى هجوما حادا على وارن لتصريحاتها هذه، متهما إياها بالتقارب مع قاعدة يسارية معارضة لإسرائيل متزايدة داخل حزبها، وشدد على أن هذا الالتزام لن يساعد السيناتورة الديمقراطية فى "كسب تأييد الناخبين الذين يدعمون إسرائيل قوية وآمنة وشرق أوسط مستقرا".
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