شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يشن هجوما على مواقع لميلشيات الحوثى شمالى البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، هجوما على مواقع تمركز ميلشيات الحوثى فى محافظة البيضاء وسط البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية نفذت هجوما على مواقع ميلشيات الحوثى فى جبهة قانية شمالى محافظة البيضاء، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي، واستعاد الجيش خلال الهجوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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