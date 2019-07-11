شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تحكم بالسجن 10 أعوام على رجل أعمال بارز فى قضية فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة سيدى امحمد بالجزائر العاصمة، بإدانة رجل الأعمال كمال شيخى المدعو "البوشى"، بـ 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائرى غرامة مالية، مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العامة ودفع 10 ملايين دينار للخزينة العامة كطرف مدنى، فى القضية المعروفة باسم "المحافظين العقاريين".

وتراوحت أحكام بقية المتهمين فى نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات، فيما تمت تبرئة أحد المتهمين.

كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار جزائرى.

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وأدين البوشى بالتحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوى لموظفين فى مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة.

والبوشى هو أحد أكبر رجال الأعمال الجزائريين وهو ملاحق قضائيا على ذمة أربعة قضايا من بينها قضية تهريب الكوكايين بميناء وهران فى مايو 2018 حيث تبين أن الباخرة التى كانت تحمل لحوما مستوردة بداخلها نحو 700 كيلوجرام من الكوكايين هى ملك لشركة " البوشى".