شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء فى القامشلى بمحافظة الحسكة السورية، اليوم الخميس، وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية .

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية فى جوانب من الكنسية والمحال التجارية والسيارات.