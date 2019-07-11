شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء فى القامشلى بمحافظة الحسكة السورية، اليوم الخميس، وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية .
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية فى جوانب من الكنسية والمحال التجارية والسيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلى فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.