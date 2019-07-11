اخبار الخليج

انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلى فى سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء فى القامشلى بمحافظة الحسكة السورية، اليوم الخميس، وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية .

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية فى جوانب من الكنسية والمحال التجارية والسيارات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلى فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا