فلسطين تطالب #الاتحاد_الأوروبي بمزيد من الدعم للمناطق “ج”

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، الاتحاد الأوروبي بمزيد من التدخلات والدعم للشعب الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية، في ظل مواجهة الحكومة العديد من الصعوبات التي تحد من قيامها بأية عمليات تنموية أو تطويرية، وفي ظل ممارسات وقيود سلطات الاحتلال في هذه المنطقة.

وقال غانم خلال ورشة عمل عقدتها الأمانة العامة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله اليوم، إن “قرية زنوتا في محافظة الخليل تعد نموذجًا حيًا على ممارسات الاحتلال التعسفية، حيث قامت بتفكيك مدرسة أقامتها الحكومة”.

وأضاف: “نتطلع بأهمية كبيرة إلى مثل هذه اللقاءات والورش الهادفة، خاصة مع الشركاء الأوروبيين لمساعدتنا في مواجهة التحديات والصعوبات وتذليلها أمام خططنا المستقبلية القائمة على مبدأ حل الدولتين، آخذين في الحسبان في مثل هذه الورش جودة البيانات، ومراقبة مؤشرات الأداء، والتفكير فيما بعد الإحصائيات والأرقام وترجمتها إلى وقائع ممكنة التطبيق، ضمن خارطة طريق وإستراتيجية واضحة يكون الهدف الأساس فيها خدمة الشعب الفلسطيني”.